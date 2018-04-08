التنسيق بين جهاز مباحث الأحوال المدنية وأمن بنغازي في إحالة المهتمين بقضايا التزوير إلى النيابة العامة

بنغازي 08 أبريل 2018 (وال) – زار مدير مديرية أمن بنغازي عقيد رافع بسيكري اليوم الأحد مقر مصلحة الأحوال المدنية بنغازي .

والتقى بسيكري خلال هذه الزيارة برئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية مقدم أسامة الدرسي ورئيس مصلحة الأحوال بالفرع فتحي المغربي وعضو مجلس النواب بدر العقيبي.

واطلع بسيكري على سير عمل مصلحة الأحوال المدنية وكافة السجلات المدنية والصعوبات التي تواجهها.

كما تم التنسيق بين جهاز مباحث الأحوال المدنية ومديرية أمن بنغازي من الناحية الأمنية في كيفية إحالة المهتمين بقضايا التزوير إلى النيابة العامة والجهات المختصة والتي من بينها مديرية الأمن . (وال – بنغازي) ع ع

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