المتوسط :

عقد مركز جمرك مليتة للنفط و الغاز ، اليوم الأحد، ،الملتقى الثاني لأعضاء مصلحة الجمارك المتقاعدين في مدينة العجيلات وذلك تحت إشراف كل من العقيد رمضان عبدالعزيز والعقيد عمر أبوخوطة.

ويأتي الملتقى، الذي ضم عدد من الشباب العاملين بمصلحة الجمارك بالإضافة إلى أعضاء المصلحة من المتقاعدين، بهدف تبادل الخبرات والإرتقاء بالعمل داخل المركز، و كذلك بحث سبل التغلب على العراقيل التي تواجه المركز.

وأثنى القائمين بالملتقى على العاملين المتقاعدين الذين أفنوا اعمارهم من أجل إنجاز العمل بالقطاع باعتبارهم حراسا للوطن وأبوابه، معلنين عن عقد ملتقى آخر بنفس الموعد من العام المقبل في مدينة صبراته بهدف الوقوف على أبرز ماتم التوصل آليه و العمل على تعزيز الكفاءات داخل المصلحة من خلال التقاء الماضي البعيد والماضي القريب.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post انطلاق الملتقي الثاني لأعضاء مصلحة الجمارك المتقاعدين بمدينة العجيلات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية