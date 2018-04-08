المقهور: لم يعد لمجلس الدول من داعٍ للبقاء

أكدت المحامية والناشطة السياسية عزة المقهور، أن مجلس الدولة بعد الانتخابات التي جرت اليوم الأحد، لن يكون له وزناً يذكر، ولن تتعامل معه البعثة الأممية كما السابق، وستنأى الدول الأجنبية ذات الصلة عن التعاون معه، معتبرة ما حدث فشلا آخر لاتفاق الصخيرات بتحلل مجالسه الواحد تلو الآخر.

وذكرت المقهور في تعليق نشرته على صفحتها الشخصية عبر موقع الفيس بوك، أنه بالإطاحة برئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي، لم يعد لمجلس الدول من داعٍ للبقاء، لان البعثة الاممية صممت مجلس الدولة على مقاس شخصية واحدة رحلت اليوم بموجب انتخابات داخلية، بحسب قول المقهور.

وعلقت المحامية المقهور على إعادة إنتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة الاستشاري اليوم، قائلة:”أن التشكيلة الخاطئة لمجلس الدولة أدت إلى خلق تحالف قائم على الجھویة والمصالح المشتركة، وغلبت تیار على آخر”، مؤكدة أن تلك الحالة ينطبق عليها المثل الشعبي الليبي”زیتنا في دقیقنا” والذي طُبق في انتخابات اليوم، مشددة على وجود مخالفات من الأساس فى بنية المجلس منذ يومه الأول، عندما سارع السويحلي ومن آزره في تشكيل ما يعرف بمجلس الدولة، على عجل وبشكل مخالف لاتفاق الصخيرات، بموافقة من بعثة الأمم المتحدة بالرغم من عيوبه الجسيمة وأخطائه الفادحة، وبمباركة أيضا من دول أجنبية كثيرة.

ولفتت مقهور، إلى أن البعثة الأممية وفقا لخطة رئيسها غسان سلامة تبعث الآن رسالة الى الليبيين مفادها أنها تجاوزت كل أجسام الصخيرات، وإنها تسير في خطة جديدة لا علاقة لها بالشعب الليبي، ولا بإتفاق الصخيرات، خطة تقوم على الملتقيات الوطنية تمهيدا للمؤتمر الجامع.

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