ظاهرة الاختطاف ترهب طرابلس

تعتبر جريمة الاختطاف من أبرز الظواهر التي تؤرق المجتمع الليبي في ظل الانفلات الأمني والانقسام المجتمعي والأزمة الاقتصادية الطاحنة التي لا تزال البلاد تعانيها منذ أكثر من سبع سنوات.

ففي العام 2017، سجل جهاز البحث الجنائي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية وقوع 1038 جريمة قتل، إضافة إلى خطف 676 شخصاً في طرابلس وضواحيها. وقال تقرير حكومي إنه تم خلال العام المنقضي، خطف 676 شخصاً، جرى تحرير 100 مختطف منهم، لكن 74 قتلوا على يد خاطفيهم، ولا يزال مصير باقي المختطفين مجهولاً.

وبحسب تقرير صادر عن مكتب التحرى بوزارة الداخلية الليبية بطرابلس، تم تسجيل 1400 مابين جريمة خطف وسطو بالعاصمة طرابلس خلال الفترة مـا بـيـن 15 ديسمبر 2016 حتى 31 يناير 2017. كما بلغ عدد جرائم الاختطاف الـتى تعرض لها المواطنون 293 جريمة خطف مـنها 11 حالة اختطاف لسـيدات مـتزوجات وعدد 21 جريمة اختطاف لفتيات.

وعادة ما يستهدف المختطفون مسؤولين محليين ورجال أعمال وتجارا وناشطين وأطفالا ونساء وموظفين حكوميين، إما للحصول على الفدى أو لتصفية الحسابات السياسية والاجتماعية وقد شهدت العاصمة طرابلس مؤخرا ثلاث عمليات اختطاف لشخصيات اعتبارية مرموقة، وهم: عبدالرؤوف بيت المال عميد بلدية طرابلس، ومسعود ارحومه المستشار العسكري لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وجمعة الأسطى رجل الأعمال والمالك لإحدى الفضائيات الليبية.

وفي السياق ذاته، طالب مجلس النواب الليبي بالإفراج الفوري عن المحتجزين دون حق خارج سلطة القانون، وحمل المجلس في بيان، من يقف وراء هذه الأعمال أو يتستر عليها والأجهزة الأمنية المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على مثل هذه الأعمال. وندد بعمليات الخطف والإخفاء القسري الخارجة عن سلطة القانون والقضاء التي تحدث في العاصمة الليبية طرابلس، محذرا من مخاطر تنامي حالات الاختطاف المتكررة بشكل مريب في البلاد.

كما أعرب المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات، عن قلقله تجاه ازدياد وتنامي ظاهرة الاختطاف المتكررة في الآونة الأخيرة بشكل مريب ما يدل على أن أعداء الاستقرار للحقوق والحريات قد رفعوا من سقف نشاطهم. وأدان المرصد خلال البيان، حادثة اختطاف المحامي عبدالله معتوق زبيده، والمدعي العام مسعود ارحومة وحجز حريتهم، معتبراً هذه الأفعال بمثابة الرسالة الواضحة لمن يجهر بصوته أو فعله ضد من يحاربون قيام دولة القانون. وشدد على ضرورة الحراك السلمي للحد من تلك الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد الشعب الليبي، مطالباً بحرية المعتقلين القابعين خلف القضبان والإفصاح عن أماكن تواجدهم والإفراج عنهم. كما ناشد المرصد في بيانه، كافة المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان بضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه الملف الليبي، وحشد الجهود لوضع آلية تضمن حماية الحقوق وتدافع عن الحريات وتكافح الجريمة طبقاً للقانون.

ووفق منظمة العفو الدولية زادت بصورة حادة حالات اختطاف المدنيين من قبل الميليشيات منذ العام 2014، طلباً للفدية في الكثير من الأحيان، ولا سيما في غرب البلاد، حيث لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، وغدت عمليات الاختطاف جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للأهالي. وقالت المنظمة أنه «يتعين على السلطات أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء حلقة العنف المفرغة، وحالة الترويع التي يعيش المدنيون تحت وطأتها في ليبيا اليوم، وذلك بإجراء تحقيقات فعالة في مثل هذه الجرائم، وتقديم المشتبه بهم إلى ساحة العدالة».

من جانبها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ والكبير حيال ما تشهده هذه الايام العاصمة طرابلس من تصاعد لجرائم الاختطاف والاعتقال القسري الذ تقوم بها عصابات الجريمة والجريمة المنظمة وكتائب وتشكيلات مسلحة، بحق المواطنين بداخل مدينة طرابلس بدوافع الابتزاز المالي وبدوافع سياسية واجتماعية، وطالبت كلا من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام، بضرورة وضع حد لهذه الجرائم والممارسات التي ترتكب بحق المواطنين في داخل مدينة طرابلس، ووقفها بشكل عاجل وفتح تحقيق شامل وجاد وتحديد الأطراف المتورطة في هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات المشينة وضمان محاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة، وكشف مصير المختطفين، فلا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير هذه الجرائم و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغض الطرف والصمت عنها.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا صرحت سابقا بأن المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا مسؤولة عن اختطاف المدنيين بما في ذلك القصر بسبب أصولهم أو آرائهم أو انتماءاتهم العائلية أو السياسية الفعلية أو المتصورة، حيث يتعرض المختطفون عادة لخطر التعذيب والمعاملة السيئة وكثيراً ما يحرمون من الاتصال بعائلاتهم. وقد توفي بعضهم أثناء الاحتجاز، وقد يتم الإعدام دون محاكمة أو تعذيبهم حتى الموت.

وقالت البعثة إن جرائم اختطاف المدنيين ترتكب على خلفية الاقتتال المستمر والأزمة السياسية العميقة والهجمات الإرهابية وانتشار ما يعرف بداعش وغيره من المجموعات المتطرفة والفوضى، وانهيار نظام العدالة الجنائية مما يترك للضحايا والعائلات سبلاً قليلة لجبر الضرر، معتبرة احتجاز الرهائن والتعذيب والقتل من جرائم الحرب. ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم أو توجيه أوامر بارتكابها أو الإخفاق في منعها عندما يسمح وضعهم بذلك، المسؤولية الجنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما أكدت البعثة على التزام أطراف الحوار السياسي الليبي بمعالجة قضية المحتجزين بشكل غير قانوني والمفقودين كجزء من تدابير بناء الثقة، وأشارت إلى أن عدداً من عمليات تبادل الأسرى قد جرى في الأشهر والأيام الأخيرة، داعية كل من لديه سيطرة فاعلة على الأرض للامتناع عن اختطاف المدنيين على أساس الهوية أو الرأي، والإفراج الفوري عن المحتجزين لهذه الأسباب وضمان سلامة كل من حرم من حريته.

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