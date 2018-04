في أول تصريح له “المشري” ينفذ تعليمات “الصلابي” ويلمح إلى مسار الدستور قبل الانتخابات

المتوسط – سامر أبو وردة

دعا رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، بعثة الأمم المتحدة، لممارسة عملها الحقيقي، بحسب وصفه، وهو محاولة وصول جميع الأطراف الليبية إلى حل سياسي ينقذ البلد ويوحد المؤسسات.

وأضاف خالد المشري، في أول تصريح تليفزيوني له بعد انتخابه، رصدته “المتوسط”، أنه سيبدأ في التواصل مع كل الأطراف بشكل عاجل، وأنه سوف يقوم بزيارات سريعة إلى كل المدن الليبية، والأطراف السياسية وغير السياسية، والفعاليات الاجتماعية، والأطراف العسكرية.

وتابع “سنتواصل مع البرلمان لمحاولة فك هذا الانسداد، ونحن نعتقد أن هذه المرحلة الانتقالية يمكن أن تنتهي بسرعة، وبالتعاون مع زملائي بالمجلس، سنعمل على محاولة الخروج من المرحلة الانتقالية، إلى مرحلة دائمة، إلى مرحلة دستورية، إلى انتخابات دستورية دائمة”

الجدير بالذكر أن تيار جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة يتبني الدعوة لاتخاذ مسار الاستفتاء على مشروع الدستور، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فخلال الأسابيع الماضية، قاد رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لـ “الإخوان” حملة للمطالبة والدعوة إلى الاستفتاء على الدستور.

ولاقى هذا المسار توجيهاً ودعما إعلامياً من قنوات الجزيرة القطرية، وقناة النبأ الليبية، التي تبث من تركيا، المملوكة لزعيم “المقاتلة”، عبد الحكيم بلحاج.

