أفزع لفؤاد القريتلي

تأهل الفنان فؤاد القريتلي للمرحلة النهائية من برنامج The Voice الذي تعرضه قناة MBC وهي المرحلة التي تعتمد بشكل كبير على تصويت الجمهور.

لكن مشكلة كبرى تواجه القريتلي في إحدى أهم مراحل مشواره الفني، حيث يصعب التصويت من داخل ليبيا في الوقت الحالي بسبب مشاكل متراكمة عقدت العملية تقنيا وماليا وقانونياً.

أطلقت 218 حملة #الفزعة_لفؤاد لحث محبي فؤاد ومشجعيه، ومتابعي الفن في ليبيا والمنطقة لدعم فؤاد القريتلي في البرنامج ودعمه في مشواره الفني، حرصاً منها على دعم جميع المواهب الليبية.

وترفض جهات متشددة السماح بفتح التصويت في داخل ليبيا، من بينها فتاوى سابقة لدار الإفتاء تحرم الغناء وتعتبر المشاركة في المسابقات من هذا النوع أمراً مخالفاً شرعياً.

بينما تشكو بعض الجهات في شركات الاتصالات من صعوبات مالية تواجهها في فتح التصويت، لصعوبة التحويل المالي بين الداخل والخارج، محملين المصرف المركزي مسؤولية هذا الأمر.

وانتقل فؤاد القريتلي إلى المرحلة النهائية من برنامج The voice الغنائي، بأداء غير اعتيادي لأغنية I cant feel my face””، متفوقاً على زميلته في الفريق، ليبدأ الاحتفاء في مواقع التواصل الاجتماعي، والبدء في حملات لدعمه في المرحلة التي تعتمد على تصويت الجمهور.

واشتهر فؤاد بأغانيه السريعة والبسيطة التي بدأ بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، كان من أشهرها أغنية “ندوش بالمالقي” التي وجدت رواجاً عالياً وأثارت جدل المتابعين حولها.

