مصدر طبي: نجاح العملية الجراحية لصلاح بولغيب

قال مصدر لـ”بوابة افريقيا الاخبارية” ان “العملية الجراحية لإزالة الرصاصة من التى اصابت آمر إسناد الاستخبارات العسكرية السابق، صلاح بولغيب ظهر اليوم قد تمت بنجاح وأن حالته الصحية مستقرة”.

كشفت مصادر خاصة في تصريحات لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، تفاصيل جديدة حول الاعتداء الذي تعرض له آمر إسناد الاستخبارات العسكرية السابق، صلاح بولغيب، اليوم الأحد، بمدينة بنغازي.

وقال المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون قاموا بافتعال مشاجرة أمام مجموعة من المحلات التجارية تابعة لصلاح بولغيب، بحجة أن إجراءات الأرض المقام عليها تلك المحلات غير صحيحة، وقاموا بإطلاق أطلقة نارية أسفرت عن إصابة بولغيب في صدره، ولاذو بالفرار.

وأضاف المصدر، أنه تم نقل بولغيب إلى أحد المستشفيات العامة ببنغازي، حيث تم إجراء عملية جراحية له لإخراج الرصاصة.

وكان مصدر أخر قد كشف في وقت سابق لبوابة أفريقيا الإخبارية، أن بولغيب لم يتعرض لمحاولة اغتيال، مشيرا إلى أن ما تعرض له بولغيب من اعتداء جاء على خلفية مشكلة شخصية، حيث تعرض أثناء خروجه من منزله بمنطقة الفويهات اليوم الأحد، لاعتداء من قبل أكثر من 10 أشخاص تهجمو عليه، أحدهم كان مسلح أطلق النار عليه، ما أسفر عن إصابته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية