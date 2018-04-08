وزارة التعليم.. اعلان نتائج المعاهد الفنية المتوسطة فصل الخريف 2017 الدور الثاني

اعلنت وزارة التعليم الليبية أن السيد “د.عادل زنداح” رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني إعتمد نتائج المعاهد الفنية المتوسطة لفصل الخريف (2017) الدور الثاني.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التعليم في ليبيا نشرتها على صفحتها الرسمية في الفيسبوك فقد أعتمد صباح اليوم الثامن من شهر إبريل الجاري من العام 2018, الدكتور عادل زنداح رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني نتائج امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم المتوسط للمعاهد الفنية الخاصة لفصل الخريف(2017) الدور الثاني.

ووفقا للبيان فقد تقدم للإمتحانات (474) طالب وطالبة نجح منهم (341) بنسبة (71.9%).

– تخصص الحاسوب :- عدد الطلبة المتقدمين(295) الناجحون(222) بنسبة (57.3%).

– تخصص إدارة :- عدد الطلبة المتقدمين(173%) الناجحون (117) بنسبة (67.6%).

-تخصص محاسبة :- عدد الطلبة المتقدمين (6) الناجحون (3) بنسبة (50.0%).

وهذا وقد تقدم رئيس لجنة إدارة الهيئة “د.عادل زنداح” بالتهنئة لكل الطلبة الناجحين في نتيجة المعاهد الفنيه المتوسطه متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية.