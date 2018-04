“محلل سياسي”: مهزلة انتخابات المجلس الاستشاري “غير الشرعي مدعاة للسخرية”

خاص / المتوسط

أكد المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش أن وصول مرشح العدالة والبناء، خالد المشري إلى رئاسة المجلس الاستشاري، يبين هوية المجلس ومن يهيمن عليه، كما يبين في ذات الوقت وجود رغبة في الخلاص من رئيس المجلس الاستشاري السابق، عبد الرحمن السويحلي، مشيرا إلى أن هذا “يدل على وجود شقاق فيما بينهم”

وأكد فنوش، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن خروج رئيس مجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، من المشهد تطور مهم بالرغم من ان مهزلة الانتخابات داخل جسم غير شرعي مدعاة للسخرية”.

وأستطرد بالقول، “من ناحية اخرى فليس من الجيد التصويت للمشري والمعروف بتطرفه ورفضه للجيش و دعمه للإرهاب” مشيرا إلى أن تصدر الإخوان للمجلس غير الشرعي يبين ان هناك خلاف بين الطرف الذي يدعم السويحلي و المجموعة الاخرى الداعمة للإخوان ..وهذا ربما يكون اعلان لخصومة و شقاق ينبئ بصدام قادم”.

وفاز خالد المشري مرشح حزب العدالة والبناء الذراع السياسي للإخوان المسلمين، بمنصب رئيس الاستشاري للدولة بحصوله على 64 صوتا بينما حصل منافسه عبد الرحمن السويحلي على 45 صوتا.

