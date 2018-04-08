بالصور.. كرنفال الربيع في غدامس

بمناسبة بدء فصل الربيع وتنوعه بما يحمل من اعتدال في الجو وتفتح الزهور بألوانها المختلفة وعطرها الفواح، أقيم بمدينة غدامس (كرنفال الربيع) في حلته الأولى بإشراف فوج كشاف ومرشدات غدامس.

وشارك في الكرنفال حوالي 100 كشفي من حلقات الأشبال والزهرات، وتحت إشراف مجموعة من القادة والقائدات الكشفين، وقدمت العديد من الفقرات المتنوعة ومنها استعراض بالزي التقليدي الليبي وذلك لربط الكشافة بماضيهم وللحفاظ على الموروث الثقافي الليبي.

كما قدمت مجموعة من الفقرات الكشفية من أهازيج وأناشيد، وأيضا قدمت العديد من الألعاب الكشفية وفقرة (العاب بلا حدود) والتي أدخلت المرح والسرور في قلوب الكشفيين الأطفال.

وتعتبر هذه الانطلاقة هي الأولى لهذا الكرنفال، ومستقبلا سيتم تطوير هذه الفكرة بشكل أوسع ليطوف الكرنفال داخل شوارع المدينة وبمشاركة العديد من الفرق والحلقات الكشفية من مدينة غدامس وخارجها.

وأقيم هذا الكرنفال بالمجهودات الذاتية للقادة والقائدات الكشفيين بغرض إبعاد الأطفال الكشفيين عن صراع السياسية والتفكير بويلات الحروب، ولإدخال البسمة والبهجة لقلوبهم بإطلالة فصل الربيع.

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