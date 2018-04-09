حريق تدريبي في المدينة السكنية براس لانوف

نظمت وحدة الاطفاء بالمدينة السكنية التابعة لشركة راس لانوف لانتاج النفط والغاز صباح اليوم تمرين تدريبي تمثل في حريق افتراضي باحدى غرف فندق راس لانوف بورود الاشارة عند الساعة 11 صباحا .

واظهر التمرين التدريبي معدل الاستجابة السريع ،حيث استخدمت في التمرين الاجهزة والمعدات وعربات الاطفاء بالوحدة .

و شارك في التمرين جميع مستخدمي وحدة الاطفاء والصحة المهنية والامن الصناعي بالمدينة السكنية .

ويأتي هذا التمرين بحسب المكتب الاعلامي للشركة للوقوف على اوجه الاستعداد للحالات الطارئة.

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