الشرشاري يؤكد أن جثامين أطفاله ستنقل إلى الطب الشرعى في طرابلس

أفاد رجل الأعمال “رياض الشرشاري”، خلال تصريحات صحافية اليوم الأحد، أن جثامين أطفاله الثلاثة ستنقل إلى الطب الشرعي في طرابلس لتحديد سبب الوفاة.

هذا فيما أعلن جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية أن قضية أطفال الشرشاري لازالت تحت التحقيق وإن الوقت مبكر للتوضيح.

وأضافت المباحث، في بيان نشره المكتب الإعلامي بالجهاز، أن المتهم الرئيسي في القضية “النمري المحجوبي” يتلقى العلاج وهو بصحة جيدة، مشيرة إلى أن التحقيق ما يزال قائما .

ودعت المباحث الجميع إلى عدم الالتفات للشائعات في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل المختلفة والتي من شأنها إرباك المشهد والتشويش على الناس، لافتة إلى أن المباحث الجنائية فرع الغربية غير مسؤولة عن أية معلومة تتناقلها جهات تحاول التشويش على الأحداث.

يشار إلى أن المباحث الجنائية بالمنطقة الغربية أعلن أمس السبت العثور عن رفاة أطفال الشرشاري الثلاثة في غابة البراعم جنوبى مدينة صرمان.

