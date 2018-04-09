محلي بني وليد يعقد اجتماعاً لحصر المتضررين من القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام

بني وليد 09 أبريل 2018 (وال) – عقد المجلس المحلي بني وليد أمس الأحد، اجتماعاً بقاعة مراقبة الاقتصاد في المدينة، لحصر المتضررين من القرار الصادر من المؤتمر الوطني العام رقم ( 7 ).

هذا وحضر الاجتماع رئيس المجلس المحلي بني وليد علي النقراط، واللجنة المشكلة بالقرار رقم (13)، الصادر عن رئيس المجلس المحلي بالمدينة.

وينص قرار المجلس المحلي بني وليد في مادته الأولى على تشكيل لجنة برئاسة أمبارك موسى الفقهي وبعضوية كلاً من بالقاسم البرغوثي عن منظمة الدردنيل للمتضررين، واحمد المخزوم و عبد السلام الحاج عن المجلس المحلي، ومسعود غيث عن مشروع تنمية بني ولي.

ويشمل القرار أيضاً عضوية صالح عبد الله عن الإسكان والمرافق، وأحمد فتح الله عن جهاز تنفيذ مشروعات المرافق والإسكان، وعبد السلام الصغير عن مكتب المواصلات، وعبد الله المخزوم رئيس قسم المشروعات.

وينص القرار في مادته الثانية على تولي اللجنة المشكلة مهمة حصر أملاك المتضررين من قرار رقم (7)، وحصر عدد الشهداء والجرحى، وحصر أملاك الدولة المتضررة من القرار، لكي يتمكن المجلس من مخاطبة الجهات المعنية لشرح معاناة المواطن من صيانة وترميم، وإحالة تقارير نشاط عملها إلى المجلس المحلي.

وأشار القرار في مادته الثالثة إلى أن للجنة المشكلة الحق الاستعانة بمن تراه مناسب من الجهات الاعتبارية وذوي الخبرة والكفاءة، لتسهيل مهمتها الموكلة لها، وتكليف أمنة سلطان مقررة للجنة.

ولفت القرار في مادته الرابعة إلى أن هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذ ما جاء به. (وال – بني وليد) هــ ع

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