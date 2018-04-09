محلي بني وليد يبحث آلية حصر المتضررين من القرار رقم 7

اجتمع رئيس المجلس المحلي بني وليد ” علي النقراط ” اليوم الاحد مع اللجنة المشكلة من المجلس بشأن حصر الأضرار الناتجة عن القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام سنة 2012 القاضي باجتياح مدينة بني وليد .

وبحث الاجتماع الذي عقد بمراقبة الاقتصاد ببني وليد كيفية وضع خطة عمل وآلية يتم بموجبها حصر وتقييم الاضرار التي تعرضت لها المدينة نتيجة هذا القرار الظالم.

يذكر ان اللجنة المشكلة من المجلس المحلي بني وليد وفقا لقراره رقم 13 لسنة 2018 ضمت في اجتماعها مسئولي الإسكان والمرافق وقسم المشروعات بالمجلس المحلي ومنظمة الدردنيل للمتضررين من القرار رقم 7 وكذلك مسئولي قطاع المواصلات ببني وليد وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالمدينة.

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