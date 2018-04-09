انطلاق أولى محاضرات برنامج «الدراسات العليا» لعدد من التخصصات الطبية بمركز طبرق الطبي

عين ليبيا

انطلقت مساء أمس السبت بإدارة الدراسات العليا والتدريب بمركز طبرق الطبي أولى محاضرات برنامج الدراسات العليا “الماجستير” لعدد “14” طبيب من مختلف التخصصات الطبية بالمركز “الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة المسالك البولية، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، النساء والولادة، الأطفال”، والذين تم قبولهم في جامعة بنغازي الفترة القليلة الماضية، وكانت المحاضرات من إلقاء “أ. د. أمينة بعيو”.

يذكر أن مدير عام مركز طبرق الطبي “الدكتور فرج عبد الله الجالي” قدم خلال حضوره اجتماع مجلس جامعة بنغازي والذي انعقد خلال الفترة الماضية بجامعة العرب الطبية، قدم مقترح علي إمكانية فتح دراسات عليا في مجال الطب داخل مركز طبرق الطبي، تم الموافقة علي هذا المقترح واعتماده رسمياً من وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة والأن بدء التنفيذ والشروع في هذا المقترح وهذه الاتفاقية مابين جامعة بنغازي ومركز طبرق الطبي.

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