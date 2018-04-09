بحث آلية توزيع الوقود على المحطات في الجفرة ودفع رسوم النقل

ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم الاحد بمقر ديوان المجلس البلدي الجفرة الية توزيع الوقود بعد وصوله الى الجفرة واستمرارية دفع رسوم النقل من مستودع رأس المنقار الى محطات توزيع الوقود بمدن بلدية الجفرة.

ضم الاجتماع مجلس الخكماء والاعيان والمجلس البلدي الجفرة والفروع البلدية ولجنة الازمة بالجفرة ..

واتفق المشاركون في الاجتماع على استمرارية انسياب صهاريج نقل الوقود من مستودع رأس المنقار وجباية مبلغ دينارين عن كل سيارة يتم تزويدها بالوقود وذلك حسب الاتفاق السابق لدفع رسوم النقل .

كما تم الاتفاق على وضع حلول ايجابية مع مستودع مصراته لنقل الوقود للجفرة وحل بعض الاشكاليات التي تعاني منها بعض محطات توزيع الوقود .

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