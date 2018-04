تعليقا على انتخابات المجلس الاستشاري .. «موسى فرج»: ترسخ أهم مبادئ الديمقراطية

المتوسط:

علق رئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، على انتخابات مكتب الرئاسة، قائلا: «ما حدث اليوم بالمجلس جدير بأن يتم التوقف عنده والتمعن في دلالاته، فهو درس في أمس الحاجة إليه، جاء ليرسخ أهم مبادئ الديمقراطية، المتمثل في ممارسة التداول السلمي على السلطة، وبكل شفافية، ومسؤولية ، وهو إجابة لمن يتساءل عما إذا كان المجلس يملك قراره أم إن قراره مُصادر من شخص أو مجموعة أشخاص، كما بروج البعض».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «المتوسط»: «هذه الانتخابات، إثبات على مستوى الوعي والنضج السياسي لدى المجلس أعضاء ورئاسة، أن التغيير من شأنه أن يوفر مناخًا جديدًا ويفتح آفاقا للعمل السياسي في هذا الوقت الذي تمر فيه البلاد بحالة من الانقسام السياسي، ويسحب كثير من الذرائع التي يسوقها المعرقلون للاتفاق السياسي».

ووجه «فرج» الشكر والتقدير لفريق الرئاسة السابق، متمنيا للفريق الجديد النجاح والتوفيق، قائلًا: «إن المجلس سيبني على ما تحقق في الفترة الماضية خلال الرئاسة السابقة من تمسك بالثوابت الوطنية في بناء الدولة المدنية دولة المؤسسات والعدل والقانون، وسيواصل الانفتاح على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تحقيق الأهداف الوطنية».

وفاز خالد المشري مرشح حزب العدالة والبناء بمنصب رئيس المجلس الاعلى للدولة بحصوله على 64 صوتا، وحصل منافسه عبد الرحمن السويحلي على 45 صوتا، فيما قدم 5 اعضاء ورقات بيضاء.

واكتملت انتخابات مكتب هيئة الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، بفوز ناجي مختار بمنصب النائب الأول للرئيس وفوزي عقاب بمنصب النائب الثاني، ومحمد السنيني مقررا للمجلس، لتكتمل رباعية الرئاسة بعد فوز خالد المشري بمنصب الرئيس.

