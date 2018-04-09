حريق مروع ينهي حياة توأمين رضيعين فى مدينة الجميل .. والسبب ؟!

ليبيا – لقي رضيعين فى مدينة الجميل أقصى غربي البلاد مصرعهما إثر حريق شب فى منزل أسرتهم مساء أمس الاحد وتسبب كذلك فى إصابة متوسطة لوالدتيهما وإدخالها الى المستشفى .

وقال مصدر إعلامي فى المدينة لصحيفة المرصد الليبية أن الحريق شب فى منزل المواطن ” وائل الطاهر صولة ” وأسفر عن وفاة توأمين هما نجليه البالغان من العمر 6 أشهر فقط .

وأضاف بأن المنزل واقعة بمنطقة المساكن الشعبية وسط مدينة الجميل التي تشتكي منذ مدة من عدم وجود سيارة مطافئ بها لدى فرع الدفاع المدني مع تكرر حوادث الحرائق بالمدينة .

وأكد المصدر بأن هذه الحادثة هى الثالثة من نوعها خلال أقل من 6 اشهر وقد ساهم جهاز الدفاع المدنى زوارة فى اخماد حريقين فى الفترة السابقة .

واكد بأن فرع زوارة تعذر عليه اطفاء الحريق هذه المرة بسبب بعد المسافة بين المدينتين مشيراً الى أن سبب الحريق هو موقد شمع كان فى حجرة الاطفال نتيجة انقطاع التيار الكهربائى على المدينة منذ صباح الأحد.

المرصد – متابعات

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