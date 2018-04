المتوسط:

أعلن العاملون بالشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة «الدعم والتواصل» بهدف التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وهي محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار والمؤسسة الليبية للاستثمار، لرفع معاناة الموظفين ومطالبهم المشروعة، التي تتمثل في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، ووضع مجلس جديد قادر على إنقاذها، ووضع استراتيجية جديدة واضحة المعالم، وتبليغ المسؤولين بضرورة احترام العاملين وحقهم في الحصول على مرتباتهم المتأخرة.

وأكد المجتمعون في بيانهم، أن هذه المطالب تأتي بسبب عجز الإدارة عن دفع المرتبات لموظفيها، وتسديد مصروفات العلاج طيلة العام الماضي، وإصرارها على استبعاد قدامى الموظفين من ذوي الخبرة، فضلا عن غياب العدالة الاجتماعية والتمييز.

The post العاملون بـ «الليبية للاستثمارات الإفريقية» يشكلون لجنة للتواصل مع المسؤولين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية