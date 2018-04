النائب الأول بمجلس الدولة الاستشاري: لا يمكن أن يظل الاتفاق السياسي حلاً وحيداً

المتوسط – سامر أبو وردة

قال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، ناجي مختار، إن رؤية الهيئة الرئاسية لـ “الاستشاري”، هي أنه لا يمكن أن يظل الاتفاق السياسي حلاَ وحيداً، بل يجب أن يكون أحد الحلول، رغم ما يلقاه من إجماع دولي.

وأضاف ناجي مختار، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن التواصل مع مجلس النواب جزء من عمل المجلس، وتعديل المجلس الرئاسي أصبح محل إجماع دولي، لكننا لا نرى آلية واضحة لهذا الأمر، سواء بتعديل الاتفاق السياسي، أو حتى في الجلوس مع مجلس النواب.

وتابع “نريد الجلوس مع مجلس النواب بعيداً عن البعثة الأممية، حتى نفهم حقيقة الخلاف مع مجلس الدولة، لمعرفة نقاط الخلاف التي تسببت في حالة الجمود السياسي، وسوف نعرض رؤية للحل، بالتوافق مع مجلس النواب، لنلزم بها البعثة الأممية، التي نرى أن طريقتها تعرق الحل أكثر مما تساعد في إيجاده”

ونفي ناجي مختار أن تكون التصريحات التي صدرت مؤخراَ عن رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان، بمثابة برنامج عمل لمجلس الدولة في الفترة القادمة، كما يتردد.

