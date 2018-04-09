ضبط مواد منتهية الصلاحية قادمة من جمهورية مصر

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي منطقة البردي شرقي طبرق من ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية قادمة من جمهورية مصر عبر منفذ امساعد البري الحدودي .

وأكد مسؤول الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق ” حسين الجراري ” بأن المواد التي ضبطت هي ” أربعة أنواع من الزيتون ، مخللات ، حلوة طحينية ” منتهية الصلاحية و غير قابلة للإستخدام البشري ، وذلك بعد صدور التقرير النهائي لمركز رقابة الأغذية و الأدوية .

وأضاف الجراري بأن عملية الإعدام كانت بالتنسيق مع شركة الخدمات العامه من أجل توفير شاحنة لنقل البضاعة المضبوطة من مقر قسم البحث الجنائي طبرق إلى مقر إعدام النفايات .

وطالب الجراري من المواطنين بالتأكد من أي بضاعة قبل عملية الشراء، وشدد على ضرورة الإبلاغ عن أي محل تجاري يقوم ببيع منتج غذائي منتهي الصلاحية.

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