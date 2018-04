المتوسط :

نعت قوة الردع الخاصة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة بأحر العبارات عائلة الشرشاري في وفاة أطفالهم ، آملة أن يتم الكشف عن كل من تورط في هذه القضية.

و أفادت قوة الردع الخاصة ،في تدوينة لها على موقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك” بأن التحقيقات لازالت جارية مع من تم القبض عليهم من المجرمين المتورطين في هذا العمل المجرد من الانسانية للوصول للحقيقة الكاملة وتنفيذ القصاص على كل من تورط في هذه الجريمة الشنعاء.

The post قوة الردع الخاصة تنعى “أطفال الشرشاري” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية