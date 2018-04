المركز الوطني لمكافحة الأمراض: ليبيا تعيش حالة طواريء صحية منذ 2011

المتوسط :

أفاد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن النظام الصحي بالبلاد يعانى مشاكل عدة، مؤكدا ضرورة تغيير آليات العمل بما يتلائم مع تعزيز صحة المجتمع

وقال النجار، بمناسبة اليوم العالمي للصحة، إن ليبيا تعيش منذ عام 2011م حالة طوارئ صحية معقدة، داعيا إلى دعم الجوانب الرئيسية في النظام الصحي لإحداث فرق حقيقيمن خلال تعزيز دور المركز الوطني وتقوية أجهزة الرصد والتقصي والقدرة على الاستجابة لاحتواء أي انتشار للأمراض وتقوية برامج الوقاية

