نائب بالبرلمان : المشري و السويحلى وجهان لعملة واحدة

المتوسط :

أفاد عضو مجلس النواب علي السعيدي بأن انتخابات المجلس الأعلى للدولة ماهي إلا عملية لتبادل الأدوار ،مشيرا بأن السويحلي والمشري وجهان لعملة واحدة.

وكشف السعيدي،خلال تصريحاته،بأن دور عناصر الإخوان في ليبيا يقتصر على تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يخطط له العقل المدبر للجماعة الموجود خارج البلاد.

جدير بالذكر أن خالد المشري المنتمي لحزب العدالة والبناء فاز بمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة بــ 64 صوتًا، فيما نال منافسه عبد الرحمن السويحلي على 45 من أصوات الجولة الثانية للانتخابات.

