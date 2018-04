المتوسط:

قام فريق الأطباء الاستشاري الزائر لأمراض قلب الأطفال، وهما الدكتورة نعيمة قوبعة، والدكتورة مريم المعداني، والفريق الطبي المصاحب من مركز طبرق الطبي، بفحص وكشف أكثر من 20 طفل بمختلف الأعمار والأجناس من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

وأجريت عمليات الكشف داخل مركز طبرق الطبي بجهاز «الإيكو» لتحديد وتشخيص الحالات.

