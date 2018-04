المتوسط:

شهد جناح صندوق الضمان الاجتماعي بمعرض طرابلس الدولي، إقبال كبير من قبل الزوار الذين اعجبوا بالمطبوعات الإعلامية والعرض المرئي وسط تفاعل مع القائمين على الجناح الذين ساهموا في الاجابات عن كل التساؤلات الواردة من المواطنين وإزالة أي غموض.

يذكر أن معرض طرابلس الدولي يستمر حتى 12 من الشهر الجاري حيث تتيح هذه المشاركة للصندوق خلق وعي ضماني والتعريف بكل ما يتم تقديمه من خدمات.

