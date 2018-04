المتوسط:

قام أحمد حمزة عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، وصالح همة عضو المجلس النواب، وعلي جبريل مستشار الإعلامى للمجلس الرئاسي بزيارة حسن أونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة في مقر إقامته بالقاهرة.

واستهدف اللقاء، تفقد حالته الصحية، والاطمئنان عليه إثر العملية الجراحية التى أجريت له مؤخرا بالقاهرة .

