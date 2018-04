المتوسط:

قال وزير الصحة المفوض عمر بشير الطاهر، خلال إحياء اليوم العالمي للصحة، الذي أقيم صباح السبت، بمقر المستشفى الجامعي طرابلس، إن إحياء اليوم العالمي للصحة هو دليل على أهمية النهوض بقطاع الصحة، مؤكدا على أن التغطية الصحية الشاملة لا تدل على الاتساع الجغرافي للقطاع.

وأضاف: «إن دولة ليبيا تعد إحدى دول العالم التي تضم أكبر عدد من المراكز الصحية باختلاف مستوياتها وتخصصاتها، كما أنها تتفوق على الكثير من الدول باحتضانها لعدد كبير من المراكز هذا إن لم تكن على هرم تلك الدول، إننا بحاجة إلى وقفة جادة وحقيقية لتحقيق كفاءة جيدة في تقديم الخدمات الصحية وهذا يحتاج إلى تحقيق تناغم وتعاون بين أغلب الوزارات والمؤسسات»

من جانبه قال ممثل منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا «جعفر حسين»، إن الحق في الصحة للجميع والتغطية الصحية الشاملة وجهان لعملة واحدة، وهما الدافع لعمل المنظمة منذ إنشائها.

وأضاف: «إننا نحتفل في 7 من نيسان-أبريل 2018 بالذكرى السبعين لإنشاء منظمة الصحة العالمية، والذكرى الأربعين لإعلان (ألما-آتا) بشأن الرعاية الصحية الأولية الذي وضع هدف الصحة للجميع؛ وهاتان المناسبتان المتزامنتان الهامتان تجعلان من يوم الصحة العالمي لعام 2018 مناسبة خاصة للغاية».

The post «وزير صحة الوفاق»: نحتاج لوقفة جادة لتحسين الأوضاع الصحية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية