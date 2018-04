المتوسط:

انطلقت مساء أمس السبت بإدارة الدراسات العليا والتدريب، بمركز طبرق الطبي، أولى محاضرات برنامج الدراسات العليا «الماجستير» لعدد 14 طبيب من مختلف التخصصات الطبية بالمركز، الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة المسالك البولية، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، النساء والولادة، الأطفال، والذين تم قبولهم في جامعة بنغازي الفترة القليلة الماضية

يذكر أن مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبد الله الجالي قدم خلال حضوره اجتماع مجلس جامعة بنغازي، الذي انعقد خلال الفترة الماضية بجامعة العرب الطبية، مقترحا على إمكانية فتح دراسات عليا في مجال الطب داخل مركز طبرق الطبي، وتمت الموافقة علي هذا المقترح واعتماده رسمياً من وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة والأن بدء التنفيذ والشروع في هذا المقترح وهذه الاتفاقية مابين جامعة بنغازي ومركز طبرق الطبي.

The post بدء برنامج «الدراسات العليا» للتخصصات الطبية بـ«طبرق الطبي» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية