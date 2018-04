المتوسط:

أقامت مدرسة يوسف الصديق للتعليم الحر في مدينة بنغازي احتفالية بيوم اليتيم، احتفالا بعيد المعلم والطفل وعيد الأم.

وألقيت الكلمات التي أكدت على ضرورة إقامة برامج ترفيهية هادفة خلال العام الدراسي كذلك مواكبة كافة الاحتفالات كعيد الأم والطفل والمعلم.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم عدد من الشخصيات الاعتبارية في مجال التعليم ومعلمات المدرسة بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية مستمدة من المنهج الدراسي.

