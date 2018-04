المتوسط:

نظمت مؤسسة المشكاة للتوعية المجتمعية، ندوة علمية حول «العدالة في ليبيا بين العرف والقانون»، أمس السبت، بمقر المركز الثقافي ببلدية القبة.

وألقى الحاضرون كلمات للتوعية بدور العرف كعامل مساعد للقانون فى ضبط الأمن والسلم الاجتماعي، وكذلك التوعية بإيجابيات وسلبيات العرف فى ليبيا .

وقد القى المحاضر حذيفة المنصوري المحاضرة الأولى بعنوان «العدالة ودور القانون والعرف»، والمحاضرة الثانية ألقاها طارق عبد المنعم بعنوان «القانون والعرف وتغير المجتمع من منظور سوسيولوجي»، بالإضافة لعدة مشاركات لأعضاء الهيئة القضائية وأعيان وحكماء بلدية القبة، وعدد من طلبة كلية القانون في جامعة عمر المختار فرع القبة .

The post «المشكاة للتوعية المجتمعية» تنظم ندوة حول «العدالة في ليبيا بين العرف والقانون» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية