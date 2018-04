المتوسط:

أعلنت إدارة مُستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي، عن استمرار المحاضرات الأخيرة للبرنامج التدريبي للتغذية العلاجية، بقاعة المحاضرات بالمستشفى.

وأوضحت إدارة المستشفى أن الجزء الأول من المحاضرة كان من إعداد طبيبة التغذية العلاجية ورئيس قسم التغذية العلاجية دكتورة هدى الشيباني بعنوان «القرحة المعدنية».

وأضافت الإدارة أن طبيبة التغذية العلاجية ورئيس قسم التغذية بمركز بنغازي الطبي الدكتورة أسماء بالخير استكملت الجزء الثاني من المحاضرة تحت عنوان (الحصوات صفراوي).

وأشارت إدارة مُستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي إلى أن بعد هذه المحاضرات، أقيم لقاء عمل عن (الحصوات الصفراوي).

The post مستشفى الجلاء بنغازي يعلن استمرار برنامج «التغذية العلاجية» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية