ماذا قال المشري في أول تصريح بعد انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة؟

دعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري، بعثة الأمم المتحدة، لممارسة عملها الحقيقي، ومحاولة وصول جميع الأطراف الليبية إلى حل سياسي ينقذ البلد ويوحد المؤسسات.

وأضاف خالد المشري، في أول تصريح تليفزيوني له بعد انتخابه، أنه سيبدأ في التواصل مع كل الأطراف بشكل عاجل، وأنه سوف يقوم بزيارات سريعة إلى كل المدن الليبية، والأطراف السياسية وغير السياسية، والفعاليات الاجتماعية، والأطراف العسكرية.

وتابع “ سنتواصل مع البرلمان لمحاولة فك هذا الانسداد، ونحن نعتقد أن هذه المرحلة الانتقالية يمكن أن تنتهي بسرعة، وبالتعاون مع زملائي بالمجلس، سنعمل على محاولة الخروج من المرحلة الانتقالية، إلى مرحلة دائمة، إلى مرحلة دستورية، إلى انتخابات دستورية دائمة”.

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