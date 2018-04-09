مديرية أمن شحات تقطع الطريق أمام المهربين جنوب منطقة الفائدية

قال المكتب الإعلامي لمديرية أمن شحات إنه تم تشكيل قوة قتالية مجهزة من كافة الأقسام والمراكز التابعة للمديرية تنفيذا لتعليمات مدير أمن المديرية العقيد “محمد فرج” والتي جاء فيها أن تقوم هذه القوة بدوريات متفرعة بالصحراء الواقعة “للحدود الأمنية” للمديرية من الناحية الجنوبية..

وتأتي هذه الدورية التي تستهدف مناطق جنوب منطقة الفائدية بمائة كيلومتر جنوب شحات وهي مناطق “وادي الحولي وأم الثعبان رجوعا بمنطقة المخيلي” التي تقع فيها بعض الممرات التي تستخدمها عصابات تهريب السيارات والأسلحة والهجرة غير الشرعية والمواشي.

يذكر أن المنطقة الممتدة من مدينة سوسة شمالا إلى منطقة الواحات جنوبًا إلى المخيلي شرقًا إلى منطقة تنملوا غربا هي الحدود الأمنية لمديرية أمن شحات والتي تشرف على تأمينها وحمايتها.

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