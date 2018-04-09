صحة المؤقتة تبحث آليات تطوير العمل بمكاتب الوزارة

التقى وكيل عام وزارة الصحة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، أمس الأحد، مع مديري الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة، وبحضور الوكيل المساعد بديوان وزارة الصحة غيث دربوك.

وأكد عقوب خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بالبيضاء، على أهمية تطوير الخدمات الصحية والنهوض بمستواها وتحسين جودتها، مشيرا إلى أن اللقاء يقع ضمن الخطة المتبعة لوزارة الصحة لتقييم الأداء خلال الربع الأول من العام الحالي لبحث أخر المستجدات لتقييم الوزارة، وآلية تطوير عملها وتعديل بعض الطرق المتبعة في نظام عمل الإدارات والمكاتب.

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