باشاغا يعلق على انتخاب "المشري" رئيساً لمجلس الدولة

وصف عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة (فتحي باشاغا) الانتخابات اتي أجراها المجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، بأنها جسدت معاني “الشفافية والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة التي منشأها وأساسها رأي الأغلبية”.

مضيفا أن “الوصول الى السلطة من خلال الأطر الشرعية وبتوافقات وتفاهمات مشروعة وعلنية تجسد اليوم في تقلد السيد / خالد المشري لرئاسة المجلس الأعلى للدولة”.

وأثنى باشاغا على السويحلي الذي “تقبل رأي الأغلبية ورضخ لأحكام الديمقراطية وتقبل النزول من سدة السلطة والحكم وتسليمها لمن انتخبته الأغلبية دون تخوين أو تشكيك أو مزايدة”.

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