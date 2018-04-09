وفد من الصحة الحيوانية في زيارة لبلدية وزان

قام وفد من لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، برئاسة زكريا الختال، خلال اليومين الماضيين، بزيارة ميدانية لبلدية وزان، ومنفذ وزان الحدودي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز، أن الزيارة تهدف إلى تخصيص واستلام مقر لمكتب المركز الوطني للصحة الحيوانية في المنطقة، لما لها من أهمية كمنطقة عبور، ونقطة لخط تهريب الحيوانات إلى القطر التونسي، وتفعيل وتزويد مكتب الحجر البيطري بمنفذ وزان البرى بالعناصر البيطرية، إضافة إلى الاطلاع الميداني على خط تهريب الحيوانات، وأماكن تجميعها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحد من هذا الظاهرة وكذلك البدء في برنامج مسح على الأمراض العابرة للحدود وتوفير سيارة لرش الحظائر، وتجمعات الحيوانات، والمستنقعات.

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