استخراج وثائق سفر لمهاجرين من 5 جنسيات تمهيداً لعودتهم إلى بلادهم

أجرى مندوبي سفارات السنغال ونيجيريا وغانا والكاميرون وغينيا، زيارة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، وذلك لإستكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج وثائق سفر مؤقتة للمهاجرين غير القانونيين من رعاياهم.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لعودتهم طواعية إلى بلدانهم وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ” IOM”.

وفي ذات السياق، واصل فريق من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأحد، بعمليات التسجيل والتصوير للجنسيات التي تنطبق عليها شروط المفوضية بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، وذلك لاستكمال إجراءات حصولهم على الموافقات المطلوبة لنقلهم إلى دول أخرى.

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