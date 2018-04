«نصية»: انتخابات «الاستشاري» ترسيخ للديمقراطية

المتوسط:

اعتبر عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، الانتخابات التي جرت أمس بالمجلس الاستشاري للدولة لاختيار مكتب جديد لرئاسة المجلس تداولا سلميا للسلطة داخل مؤسسة سياسية ليبية، وخطوة هامة في مشوار ترسيخ الديمقراطية وبناء دولة العدل والقانون.

وقال «نصية» في بيان له عبر «فيسبوك»: «بغض النظر عن موقفنا من مجلس الدولة وكيفية خروجه للمشهد السياسي وعدم تضمين الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري، وليس مهم من خسر التصويت أو من فاز، لكن المهم دحر فكرة شخصنة المؤسسات وأن هناك صمام أمان عدم وجوده يعني عدم وجود المؤسسة».

وأوضح «أن التدول السلمي يزرع الثقة المفقودة بين الليبيين، ويؤكد أن الحل في وجود مؤسسات قوية يتم فيها تداول السلطة، ما يساعد على اتخاذ القرارات الصعبة والمهمة التي تصب في بناء الدولة».

وأضاف عضو مجلس النواب «أن التداول السلمي للسلطة يبعد المؤسسات عن الابتزاز الداخلي وعدم القدرة على مواجهة القضايا الحقيقة، وكذلك الابتزاز الخارجي والتبعية الإقليمية والدولية».

وختم حديثه متسائلا: «هل نشهد مزيدا من تداول السلطة في المؤسسات السياسية الأخرى القائمة.. مجلس النواب، المجلس الرئاسي، الأحزاب السياسية وغيرها، أم يبقى مجلس الدولة الاستثناء؟».

