أهالي صرمان يرفضون نقل قضية أطفال الشرشاري إلى طرابلس

رفض أهالي مدينة صرمان خلال تظاهرات أمس الأحد، نقل قضية مقتل أطفال الشرشاري، إلى طرابلس، مطالبين الأجهزة الأمنية في صرمان بأن تستكمل إجراءاتها وتحقيقاتها.

ويأتي هذا الرفض بعد تلقيهم خبرا عن أمر أصدره مكتب النائب العام بتحويل ملف القضية من نيابة صرمان إلى نيابة طرابلس.

جدير بالذكر أن جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الغربية عثر، السبت الماضي، على رفات أطفال الشرشاري بغابة البراعم جنوبي صرمان حيث ثبت أن الأطفال قتلوا منذ مارس عام 2016 وذلك إثر اختطافهم في أواخر عام 2015 ،هذا فيما تم القبض على عدد من المتهمين بالقضية و لاتزال التحقيقات جارية.

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