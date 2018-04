«تعليم المؤقتة» تفرض رسومًا مالية على طلاب المنازل لدخول الامتحانات

المتوسط

طالب وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الليبية، المؤقتة سالم أبو الحاسية، مدراء مكاتب القطاعات التعليمية في المناطق بتحصيل الرسوم المالية لطلبة المنازل المتقدمين للتسجيل لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي بشقيه العلمي والأدبي اعتبارًا من الثامن من أبريل الجاري.

ووفقاً لبيان نشره المكتب الإعلامي للوزارة، طالب «الحاسية» دفع 25 دينارًا لطلبة شهادة التعليم الأساسي، و75 دينارًا لطلبة التعليم الثانوي، وذلك عن طريق الإدارة المالية حتى يتسنى للطالب التقدم للتسجيل لدى مكتب الامتحانات بالقطاع.

وأكد البيان أنه لن يتم قبول أي طالب أو طالبة في منظومة الامتحانات لهذا العام ما لم يتم تحويل الإيصال المالي للطالب عن طريق مدير مكتب الامتحانات بالقطاع إلى الإدارة العامة للامتحانات.

