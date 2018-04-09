جامعة الزاوية تطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية

أطلقت جامعة الزاوية، اليوم الاثنين، مبادرة شاملة لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

وأكدت المبادرة -التي تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منها- على عدد من النقاط، منها ضرورة إيفاء مجلس النواب بالتزاماته، وإصدار قانون الاستفتاء ليتسنى عرضه على الليبيين لقول كلمتهم الفصل فيه، مؤكدة على وجود بدائل قانونية في حال امتناع مجلس النواب عن إصدار القانون.

هذا وحظت المبادرة بدعم وتأييد سبعة عشر جامعة من مختلف أنحاء ليبيا، منها جامعة طرابلس، وجامعة سرتـ وجامعة طبرق، وغيرهم.

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