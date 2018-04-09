اليوم.. حراك "صرخة الجنوب" ينظم وقفة احتجاجية في سبها

ينظم حراك “صرخة الجنوب”، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية في مدينة سبها، تحت شعار “الجنوب الليبي صمام الأمان لوحدة ليبيا”، في جزيرة فندق القلعة بالمدينة.

وكشف عضو اللجنة الإعلامية لحراك صرخة الجنوب، أحمد قيلوان، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن حراك صرخة الجنوب، هو حراك مدني يقوده وينظمه نشطاء من المجتمع المدني في الجنوب، استجابة لمعاناة المواطن، ويناشدون فيه صناع القرار في الدولة الليبية إلى تحمل مسؤولياتهم فيما يجري بالجنوب الليبي، موضحا أن مطالب الحراك هي عقد جلسة طارئة لمجلس النواب في الجنوب الليبي للوقوف على الأحداث واتحاد التدابير اللازمة حيالها، وفتح وتأمين الطرق ما بين سبها وباقي مدن الجنوب، ومطالبة المجلس الرئاسي بعقد جلسة لوزراء حكومة الوفاق من أجل إيجاد حلول للازمة، إضافة إلى مطالبة أبناء المؤسسة العسكرية في الجنوب الليبي للالتحاق بوحداتهم فورا ومحاسبة المتقاعسين، والتأكيد على رفض أي محاولات التوطين داخل الأراضي الليبية، ورفض واستنكار أي تواجد لقوات أجنبية على التراب الليبي بدون إذن السلطات الليبية.

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