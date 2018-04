المتوسط:

عقد المقدم المهدي الجبالي، رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية بمدينة البيضاء، اجتماعا مع قسم تنفيذ الأحكام والتحري والقبض بالفرع للتأكيد على ضبط كل من المواطنين الصادر بحقهم أحكام غيابية.

وقالت مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة الرئيسي، في بيان لها «إن المقدم المهدي الجبالي شدد خلال الاجتماع على الضبط والربط والعمل بروح الفريق».

