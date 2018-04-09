أعمال الملتقى الوطني الليبي تتواصل بعدد من المدن برعاية بعثة الأمم المتحدة

تتواصل في عدد من المدن في ليبيا اعمال الملتقى الوطني الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والذي كان قد انطلق الخميس الماضي من زواره وبنغازي.

واوضح ” محمد الزغلاني ” مسؤول الوساطة في مركز الحوار الانساني في تصريح خاص لوكالة الانباء الليبية الاثنين 9 ابريل ان المشاركة في الملتقى متاحة لكل شرائح المجتمع الليبي من جميع المناطق ومن جميع المكونات بهدف الوصول الى

توافق حول عدد من القضايا كونه حوار ليبي ليبي داخل ليبيا.

واشار الى ان الملتقى سيعقد في عدد من المدن الليبية دون استثناء من الشرق الى الغرب الى الجنوب يتيح المشاركة لكل الشرائح في حوار صريح يهدف الى تقريب وجهات النظر حول عدد من القضايا.

وكشف ” الزغلاني ” عن مواعيد عقد عدد من جلسات الملتقى في عدد من المدن حيث سيعقد الملتقى غدا في قاعة ريكسوس بمنطقة ابوسليم يليه في الثاني عشر من الشهر الجاري في غات والقطرون ثم اوباري وتراغن ومرزق ، وفي المنطقة الشرقية سيعقد الملتقى في شحات ، طبرق ، القبة.

واضاف ” الزغلاني ” ان جلسات للملتقى ستعقد في مدينة الزنتان في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ثم في مدن جادو ،نالوت جنزور ،مصراته ،زليتن.

وافاد ” الزغلاني ” ان ملتقيات قطاعية ستعقد عقب شهر رمضان المبارك ،مؤكدا ان كل هذه الملتقيات سيعقبها الملتقى الوطني العام في وقت لاحق.

واوضح ” الزعلاني ” ان المبعوث الخاص للامم المتحدة الى ليبيا ” غسان سلامة ” سيشارك في عدد من جلسات هذا الملتقى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة فساطو الليبية