فرج: انتخاب رئاسة جديدة فرصة للوصول لتوافق سياسي

اعتبر عضو لجنة الحوار عن المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، الاثنين، انتخاب رئاسة جديدة للمجلس، فرصة لفتح قنوات جديدة، وتقريب وجهات النظر؛ للوصول إلى توافق سياسي.

وقال فرج في تصريح للرائد، إن انتخابات رئاسة المجلس من شأنها إتاحة براح أوسع للعمل السياسي، وإحداث تغيير إيجابي في إطار المزيد من التوافق.

وأضاف فرج أن المجلس الأعلى للدولة متمسك بما جاء في الاتفاق السياسي الذي ينص في مادته 54 على الشراكة مع مجلس النواب في اختيار رئيس المجلس الرئاسي.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للدولة انتخب، الأحد، خالد المشري رئيسا جديدا له بـ 64 صوتا، متفوقا على سلفه عبد الرحمن السويحلي المتحصل على 46 صوتا.

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