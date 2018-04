«عاشور» يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لاستعراض مهام «اليوبام» بالحدود

المتوسط:

استقبل وزير الداخلية المفوض العميد عبدالسلام عاشور، ظهر اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بطرابلس وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور ليبيا حالياً في زيارة تقيمية استراتيجية حول الوضع الأمني بالبلاد.

واستعرضت بعثة اليوبام، خلال الاجتماع، مهمة لإدارة الحدود وآلية عملها لمساعدة ليبيا في التفويض الممنوح لها من دول الاتحاد الأوروبي.

وضم وفد الاتحاد الأوروبي سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ورئيس بعثة اليوبام في ليبيا وعدد من مسؤولي التخطيط الاستراتيجي بمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

