«الخليج العربي للنفط» تبحث مع مدرائها أزمات العمل بالإدارات  

عقد محمد بالقاسم بن شتوان، رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، اجتماعا صباح اليوم الاثنين، مع مدراء الإدارات التابعة للإدارة العامة للعمليات والصيانة والمصافي لمناقشة أنشطة الإدارة خلال الربع الأول من عام 2018.

وشارك في الاجتماع صلاح المنفي عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي، وفرج المشاي مدير الإدارة العامة للعمليات والصيانة والمصافي، وسالم بورقيعة مدير إدارة العمليات، ويوسف امريمي مدير إدارة الصيانة، وعبد القادر الساعدي مدير إدارة الشؤون الفنية، وظافر بن علي مدير إدارة المصافي، وجبريل راف الله مدير إدارة الأمن الصناعي.

وبحث الاجتماع أنشطة الإدارة العامة للعمليات والصيانة والمصافي خلال الربع الأول من عام 2018 والمشاكل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الأنشطة.

