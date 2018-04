المتوسط:

قام، صباح اليوم الاثنين 9 إبريل 2018 وفد من الهيئة العامة للثقافة، يضم أعضاء اللجنة التسييرية، بتقديم واجب العزاء لأسرة الشرشاري في ابنائهم المغدورين.

وضم وفد الهيئة العامة للثقافة المكون من أعضاء اللجنة التسييرية الممثلة في في عبدالحكيم القيادي، وأكرم الكاتب، ومدير إدارة المراكز الثقافية عمران شنيشح، رفقة مدير مكتب الثقافة بغريان محمد الأسود.

وشمل الوفد مديرة مكتب الطفل بالهيئة حياة بن غارات، والفريق الإعلامي بالوزارة وبعض موظفي الإدارات والأقسام بالهيئة لتقديم واجب العزاء لأسرة الشرشاري في أبنائهم المغدورين.

The post وفد الهيئة العامة للثقافة يقدم واجب العزاء لأسرة «الشرشاري» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية