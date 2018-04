المتوسط:

احتفلت شركة الجفر للتدريب والخدمات النفطية، بـ تخريج الدفعة الثالثة من مهندسي دورة سوائل الحفر المتقدمة ودورة الجيولوجيا والتحكم في الآبار النفطية.

وشارك في هذه الاحتفالية، أسامة ماضي، مدير إدارة الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لتوثيق هذا الحدث المهم، وذلك وفقًا لما أفادت به المؤسسة الوطنية للنفط خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

